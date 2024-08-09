На Прикарпатті викрили правоохоронця, який організував канал переправлення ухилянтів до Румунії

Чоловік шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів з особи.

На Прикарпатті правоохоронці викрили чергову схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Організував схему місцевий правоохоронець, який залучив до свого «бізнесу» двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.

Встановлено, що він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували «клієнтам» як пішки перейти до Румунії.

Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.

Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Також відбулися санкціоновані обшуки, під час яких у фігурантів було вилучено 20 тисяч доларів, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.

Розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми.

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