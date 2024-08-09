Практика судов
  1. Верховный Суд
  2. / Кассационный уголовный суд

Украл у бабушки гражданской жены все сбережения на квартиру внучке: Верховный Суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного

15:56, 9 августа 2024
Житель Хмельницкой области забрал у бабушки своей гражданской жены средства, которые та годами собирала, чтобы купить своей внучке-сироте квартиру - речь идет о 20 000 долларов и 80 000 гривен.
Украл у бабушки гражданской жены все сбережения на квартиру внучке: Верховный Суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд оставил без изменения судебные решения местного и Хмельницкого апелляционного суда по делу о воровстве в особо крупных размерах.

В поселке Летичев в Хмельницкой области 14 января 2023 года молодой человек похитил все сбережения бабушки своей гражданской жены. Пока беременная сожительница была в больнице, а владелице не было дома, он забрал из шкафа 80 000 гривен и 20 000 долларов США, которые женщина собирала на покупку квартиры внучке-сироте.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал его виновным в краже, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества, кроме жилья. В пользу потерпевшей суд взыскал 448 834 грн и 50 000 грн в счет возмещения материального и морального вреда соответственно.

По решению от 25 апреля 2024 года Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защитник со ссылкой на доктрину «плодов отравленного дерева» утверждал, что суды предыдущих инстанций оставили без внимания факт незаконного задержания его подзащитного и, как следствие, невозможность дальнейшего признания изъятых средств и вещей как вещественных доказательств в этом производстве.

Как отметил КУС ВС, сам факт отсутствия протокола о задержании лица в материалах уголовного производства никоим образом не свидетельствует о недопустимости всех полученных в дальнейшем доказательств в этом производстве или о недопустимости следственных действий.

Указанное нарушение прав лица, которое воплотилось в несоставлении протокола о задержании, несвоевременном составлении протокола о задержании или о задержании лица ранее, чем это указано в протоколе задержания, может быть устранено путем констатации судом того времени задержания, когда оно реально произошло.

В этом производстве суды предыдущих инстанций именно так и сделали, учитывая дату, когда обвиняемый был задержан – 16 января 2023 года. Поэтому изъятые при осмотре в гостиничном номере деньги и другие вещи не могут считаться «плодами отравленного дерева», учитывая, что не был составлен в соответствии с положениями УПК Украины протокол задержания осужденного.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе приговор Хмельницкого горрайонного суда и определение Хмельницкого апелляционного суда.

С постановлением КУС ВС по делу №678/428/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы – будут проверять данные путешественников из всех реестров

Госпогранслужбе дали право в электронном виде получать данные о гражданах из всех реестров и баз, в том числе информацию с ограниченным доступом.

Как дерибанили государственную агрофирму «Квіти України» и при чем здесь вице-премьер Кубраков и НАБУ

Многие признаки опосредованно, а то и прямо указывали на совпадение интересов возглавляемого Кубраковым Мининфраструктуры и частной агрофирмы «Квіти України» по поводу решения судьбы остатков целостного имущественного комплекса государственной агрофирмы «Квіти України» и земли, на которой он расположен — СМИ.

Кабмин предложил изменить порядок продажи конфискованных по решению суда в собственность государства земельных участков

Законопроектом предлагаются изменения в порядке продажи на земельных торгах земельных участков, которые были конфискованы по решению суда, если владельцы земельных участков обязаны их отчуждать в течение определенного срока, но они не были отчуждены, и усовершенствование процедуры подачи исков о конфискации земельных участков.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області