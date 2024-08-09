Украл у бабушки гражданской жены все сбережения на квартиру внучке: Верховный Суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного

Житель Хмельницкой области забрал у бабушки своей гражданской жены средства, которые та годами собирала, чтобы купить своей внучке-сироте квартиру - речь идет о 20 000 долларов и 80 000 гривен.

Верховный Суд оставил без изменения судебные решения местного и Хмельницкого апелляционного суда по делу о воровстве в особо крупных размерах.

В поселке Летичев в Хмельницкой области 14 января 2023 года молодой человек похитил все сбережения бабушки своей гражданской жены. Пока беременная сожительница была в больнице, а владелице не было дома, он забрал из шкафа 80 000 гривен и 20 000 долларов США, которые женщина собирала на покупку квартиры внучке-сироте.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал его виновным в краже, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества, кроме жилья. В пользу потерпевшей суд взыскал 448 834 грн и 50 000 грн в счет возмещения материального и морального вреда соответственно.

По решению от 25 апреля 2024 года Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защитник со ссылкой на доктрину «плодов отравленного дерева» утверждал, что суды предыдущих инстанций оставили без внимания факт незаконного задержания его подзащитного и, как следствие, невозможность дальнейшего признания изъятых средств и вещей как вещественных доказательств в этом производстве.

Как отметил КУС ВС, сам факт отсутствия протокола о задержании лица в материалах уголовного производства никоим образом не свидетельствует о недопустимости всех полученных в дальнейшем доказательств в этом производстве или о недопустимости следственных действий.

Указанное нарушение прав лица, которое воплотилось в несоставлении протокола о задержании, несвоевременном составлении протокола о задержании или о задержании лица ранее, чем это указано в протоколе задержания, может быть устранено путем констатации судом того времени задержания, когда оно реально произошло.

В этом производстве суды предыдущих инстанций именно так и сделали, учитывая дату, когда обвиняемый был задержан – 16 января 2023 года. Поэтому изъятые при осмотре в гостиничном номере деньги и другие вещи не могут считаться «плодами отравленного дерева», учитывая, что не был составлен в соответствии с положениями УПК Украины протокол задержания осужденного.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе приговор Хмельницкого горрайонного суда и определение Хмельницкого апелляционного суда.

С постановлением КУС ВС по делу №678/428/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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