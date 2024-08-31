Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в рф, которые хочет атаковать ракетами ATACMS

Глава Минобороны заявил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубь территории рф.

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в россии, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он отметил, что провел разговор с чиновниками США по снятию ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории рф.

«Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам совершают, поэтому я надеюсь, что нас услышали», – отметил Умеров.

Министр подтвердил, что американской стороне предоставили список целей, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS.

«Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне – ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов», – добавил глава Минобороны.

Рустем Умеров заверил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений, чтобы защитить украинскую гражданскую и инфраструктуру.

«Они (россияне. – Ред.) убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города», – объяснил министр.

Ранее сообщалось, что украинская сторона подала официальный запрос в США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для поражения военных аэродромов россии.

Однако в Белом доме заявили, что не изменили политику по дальнобойным ударам даже несмотря на операцию ВСУ в Курске.

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