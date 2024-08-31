В Пенсионном фонде напомнили, в каких случаях штрафуют пенсионеров

Пенсионеры должны своевременно уведомлять ПФУ об изменениях, влияющих на их пенсию, иначе могут быть оштрафованы. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Штрафы предусмотрены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В ПФУ следует обратиться в следующих случаях:
Проинформировать нужно в течение десяти дней после перемен.
В случае если окажется, что пенсионер получил чрезмерные выплаты из-за недостаточного или несвоевременного сообщения, ПФУ вправе удерживать до 20% пенсии до полного возврата неправомерно полученных средств.
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