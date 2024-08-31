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В Пенсионном фонде напомнили, в каких случаях штрафуют пенсионеров

23:58, 31 августа 2024
Пенсионеров могут ожидать большие штрафы, если они вовремя не обратятся в ПФУ.
В Пенсионном фонде напомнили, в каких случаях штрафуют пенсионеров
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Пенсионеры должны своевременно уведомлять ПФУ об изменениях, влияющих на их пенсию, иначе могут быть оштрафованы. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Штрафы предусмотрены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ следует обратиться в следующих случаях:

  • получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
  • получение нового паспорта в случае утраты старика;
  • смена фамилии, имени, отчества;
  • получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
  • смена места постоянной регистрации;
  • трудоустройство или увольнение с работы.

Проинформировать нужно в течение десяти дней после перемен.

В случае если окажется, что пенсионер получил чрезмерные выплаты из-за недостаточного или несвоевременного сообщения, ПФУ вправе удерживать до 20% пенсии до полного возврата неправомерно полученных средств.

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