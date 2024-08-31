Венесуэла передала россии колумбийцев, которые воевали за Украину, — там им грозит до 15 лет за решеткой

Добровольцев , служивших в Иностранном легионе, арестовали, когда они возвращались домой.

Фото: El Tiempo

Венесуэла экстрадировала в россию двух колумбийцев, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает Politico.

Александр Анте и Хосе Арон Медина служили в Иностранном легионе на Украине. Добровольцев задержали при пересадке в Каракасе (Венесуэла) в середине июля, когда они возвращались из Украины домой.

Издание указывает, что экстрадицией и арестом колумбийцев, вероятно, запугивают других иностранцев, желающих воевать на стороне Украины.

Также указывается, что этот случай также демонстрирует тесное сотрудничество рф с Венесуэлой, лидером которой является Николас Мадуро.

Добавим, что в Венесуэле вспыхнули массовые протесты по подозрению в фальсификации результатов президентских выборов. Евросоюз и США не признают переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы. Победителем выборов считают оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.

В то же время в рф подтвердили информацию о задержании двух граждан Колумбии. На время расследования дела колумбийцев будут держать в московской тюрьме строгого режима «Лефортово» — им грозит до 15 лет лишения свободы.

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