Технічні роботи у Резерв+: у Міноборони радять завантажити військовий документ

Роботи планують завершити орієнтовно до 16:00 4 вересня.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила про проведення технічних робіт в застосунку Резерв+.

Роботи планують завершити орієнтовно до 16:00.

«Покращуємо функціональність і стабільність застосунку. Не хвилюйтеся — усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт», — зазначила Черногоренко.

У Міноборони також радять завантажити електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

Раніше Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців.

А ще Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+.

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