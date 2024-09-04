Практика судів
  1. В Україні

Технічні роботи у Резерв+: у Міноборони радять завантажити військовий документ

13:06, 4 вересня 2024
Роботи планують завершити орієнтовно до 16:00 4 вересня.
Технічні роботи у Резерв+: у Міноборони радять завантажити військовий документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила про проведення технічних робіт в застосунку Резерв+.

Роботи планують завершити орієнтовно до 16:00.

«Покращуємо функціональність і стабільність застосунку. Не хвилюйтеся — усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт», — зазначила Черногоренко.

У Міноборони також радять завантажити електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

Раніше Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців. 

А ще Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада підтримала відставку Ольги Стефанішиної, яка може стати новим міністром юстиції

Верховна Рада звільнила віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину.

Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Олександр Камишін, за його словами, продовжить працювати в оборонці.

Тиснути на суди стане простіше, якщо роль голови суду буде нівельована

Нівелювання ролі голів судів може призвести до замовчування проблем в судовій владі, погіршення взаємодії і посилення тиску на суди.

Голова Північного апеляційного господарського суду написав заяву про звільнення у відставку

Олег Хрипун вирішив завершити кар’єру судді, яку розпочав у 2001 році.

МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів – прийнято закон

Фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності – Верховна Рада прийняла закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва