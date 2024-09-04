В Одесі викрили бухгалтерку заводу, яка коригувала ракетні удари по місту

Жінка об’їжджала місто та фіксувала місця дислокації ЗСУ.

Служба безпеки затримала в Одесі ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари. Зазначається, що рф завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

За даними СБУ, вона об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту.

Жінку затримали, під час обшуків у її помешканні виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.

Інформаторка рф отримала підозру у держзраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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