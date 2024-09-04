В Одессе разоблачили бухгалтера завода, которая корректировала ракетные удары по городу

Женщина объезжала город и фиксировала места дислокации ВСУ.

Служба безопасности задержала в Одессе вражескую информаторку, корректировавшую ракетные удары. Отмечается, что рф завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграм.

По данным СБУ, она объезжала город на общественном транспорте и видео фиксировала места дислокации украинских защитников.

После разведывательных вылазок производила отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту.

Женщину задержали, во время обысков в ее доме обнаружен мобильный телефон с поличным ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. В частности, о скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации по фсб.

Информатор рф получила подозрение в госизмене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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