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Пленум Верховного Суду відбудеться 6 вересня: які питання будуть розглянуті

13:37, 4 вересня 2024
Пленум Верховного Суду розгляне звернення до КСУ, обере делегатів на З'їзд суддів і затвердить бюджетний запит на 2025 рік.
Пленум Верховного Суду відбудеться 6 вересня: які питання будуть розглянуті
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Пленум Верховного Суду 6 вересня розгляне питання про звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності положень трьох нормативно-правових актів.

Так, одне з них стосується приписів п. 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393. Зазначене положення встановлює види грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку пенсій.

На засіданні розглядатиметься й питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності п. 12 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до якого виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації.

Ще одне питання порядку денного стосується конституційного подання щодо конституційності ч. 1 ст. 233 КЗпП України, згідно з якою працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.

Пленум ВС також планує обрати делегатів на ХХ черговий з’їзд суддів України і затвердити склад Робочої групи для розроблення проєкту Комунікаційної політики Верховного Суду та бюджетний запит Верховного Суду на 2025 рік.

Крім того, передбачено вирішення інших організаційних питань.

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