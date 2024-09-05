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У Дніпрі судитимуть посадовців, які розтратили понад 500 000 грн на закупівлі меблів

09:45, 5 вересня 2024
Посадовців підозрюють у розтраті майна.
У Дніпрі судитимуть посадовців, які розтратили понад 500 000 грн на закупівлі меблів
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У Дніпрі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців Дніпровського КЕУ за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, у період з квітня по травень 2023 року обвинувачені, будучи уповноваженими  службовими особами КЕВ м. Дніпро використовуючи своє службове становище, діючи з корисливим мотивом і метою, направленою на незаконне збагачення ТОВ за рахунок чужого майна – грошових коштів, які належать державі в особі КЕВ здійснили розтрату чужого майна.

«Згідного договору були придбані меблі за завищеною ціною у порівнянні із середньориночною ціною на такий товар. Внаслідок чого завдано збитків державі понад 550 000 грн», - повідомили у прокуратурі.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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