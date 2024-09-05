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Комітет рекомендував Раді призначити Ольгу Стефанішину на посаду міністра юстиції

11:45, 5 вересня 2024
Міністерство юстиції очолить Ольга Стефанішина.
Комітет рекомендував Раді призначити Ольгу Стефанішину на посаду міністра юстиції
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У четвер, 5 вересня, Комітет з питань правової політики розглянув подання Прем’єр-міністра України про призначення Ольги Стефанішиної на посаду Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України.

За результатами розгляду наданих документів та співбесіди, Комітет рекомендував Парламенту призначити Стефанішину Ольгу Віталіївну на відповідну посаду.

Раніше ми писали, що Верховна Рада звільнила міністра юстиції Дениса Малюську, але так і не отримала відповіді, чому він йде.

Крім того, Рада підтримала відставку Ольги Стефанішиної, яка може стати новим міністром юстиції.

Нагадаємо, Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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