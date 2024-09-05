Комитет рекомендовал Раде назначить Ольгу Стефанишину на должность министра юстиции

Министерство юстиции возглавит Ольга Стефанишина.

В четверг, 5 сентября, Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел представление Премьер-министра Украины о назначении Ольги Стефанишиной на должность Вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины.

По результатам рассмотрения предоставленных документов и собеседования Комитет рекомендовал Парламенту назначить Стефанишину Ольгу Витальевну на соответствующую должность.

Ранее мы писали, что Верховная Рада уволила министра юстиции Дениса Малюску, но так и не получила ответа, почему он уходит.

Кроме того, Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной, которая может стать новым министром юстиции.

Напомним, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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