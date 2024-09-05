Світлана Гринчук очолила Міндовкілля — Рада ухвалила рішення

Рада проголосувала за призначення Світлани Гринчук міністром захисту довкілля.

Верховна Рада 5 вересня 246 голосами ухвалила рішення про призначення Світлани Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Світлана Гринчук до призначення була заступницею міністра енергетики.

Також у свій час вона координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів. Працювала радником на громадських засадах міністра фінансів України, прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, що Рада звільнила Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив фінальний перелік прізвищ нових міністрів.

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