Светлана Гринчук возглавила Минокружения— Рада приняла решение

Верховная Рада 5 сентября 246 голосами приняла решение о назначении Светланы Гринчук главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Светлана Гринчук до назначения была заместителем министра энергетики.
Также одно время она координировала работу по вопросам изменения климата, евроинтеграции, устойчивого развития, энергетической эффективности и климатических финансов. Работала советником на общественных началах министра финансов Украины, премьер-министра Украины.
Напомним, что Рада уволила Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил финальный перечень фамилий новых министров.
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