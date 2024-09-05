Светлана Гринчук возглавила Минокружения— Рада приняла решение

Рада проголосовала за назначение Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды.

Верховная Рада 5 сентября 246 голосами приняла решение о назначении Светланы Гринчук главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Светлана Гринчук до назначения была заместителем министра энергетики.

Также одно время она координировала работу по вопросам изменения климата, евроинтеграции, устойчивого развития, энергетической эффективности и климатических финансов. Работала советником на общественных началах министра финансов Украины, премьер-министра Украины.

Напомним, что Рада уволила Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил финальный перечень фамилий новых министров.

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