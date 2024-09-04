Парламент уволил Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды

Накануне в Верховную Раду поступило заявление Руслана Стрельца об отставке.

Верховная Рада 4 сентября уволила Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Соответствующее решение поддержали 244 нардепа.

Руслан Стрелец был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 14 апреля 2022 года.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

Добавим, что Верховная Рада провалила голосование за увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Для увольнения не хватило только одного голоса.

В то же время парламент смог уволить с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.