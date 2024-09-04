Парламент звільнив Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля

Напередодні до Верховної Ради надійшла заява Руслана Стрільця про відставку.

Верховна Рада 4 вересня звільнила Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідне рішення підтримали 244 нардепи.

Руслан Стрілець був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів 14 квітня 2022 року.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

Додамо, що Верховна Рада провалила голосування за звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Для звільнення не вистачило лише одного голосу.

Водночас парламент зміг звільнити з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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