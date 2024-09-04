Практика судів
  1. В Україні

Допоміг брату цивільної дружини виїхати за кордон: народному депутату змінили підозру та оголосили нову

10:49, 4 вересня 2024
За даними ДБР, депутат у змові з іншими особами організував виїзд до Молдови брата своєї співмешканки.
Допоміг брату цивільної дружини виїхати за кордон: народному депутату змінили підозру та оголосили нову
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР та СБУ викрили народного депутата на нових махінаціях із допомогою виїзду з України брату його цивільної дружини. 

ДБР встановило, що депутат у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки нардепа виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

"Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту", — повідомили у Бюро.

Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

Підозру оголосили також голові Громадської організації «МЕДІАОБОРОНА» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Невжиття військовим командиром заходів для запобігання міжнародному злочину будуть карати позбавленням волі від 20 до 30 років – Верховна Рада розгляне законопроект

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Відсутність у протоколі переліку відкритих адвокату матеріалів досудового розслідування не означає, що їх не було відкрито – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби – Верховний Суд

Верховний Суд раніше вказав, що Держфінінспекція не мала права проводити ревізії в судах, втім, її правонаступник – Держаудитслужба – вважає інакше.

Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва