Допоміг брату цивільної дружини виїхати за кордон: народному депутату змінили підозру та оголосили нову

За даними ДБР, депутат у змові з іншими особами організував виїзд до Молдови брата своєї співмешканки.

Працівники ДБР та СБУ викрили народного депутата на нових махінаціях із допомогою виїзду з України брату його цивільної дружини.

ДБР встановило, що депутат у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки нардепа виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

"Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту", — повідомили у Бюро.

Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

Підозру оголосили також голові Громадської організації «МЕДІАОБОРОНА» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

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