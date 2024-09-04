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МВФ розпочав консультації з урядом України щодо розширеного фінансування

10:33, 4 вересня 2024
Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів.
МВФ розпочав консультації з урядом України щодо розширеного фінансування
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4 вересня Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає дискусії з урядом України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів. Про це заявила постійний представник МВФ в Україні Прішила Тофано.

За результатами консультацій Україна може залучити ще $1,1 млрд.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», - йдеться у релізі МВФ.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. 

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