МВФ начал консультации с правительством Украины по расширенному финансированию

Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов.

4 сентября Миссия Международного валютного фонда начинает дискуссии с правительством Украины о пересмотре программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

По результатам консультаций Украина может привлечь еще $1,1 млрд.

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», - говорится в релизе МВФ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

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