Помог брату гражданской жены уехать за границу: народному депутату изменили подозрение и объявили новое

По данным ГБР, депутат в сговоре с другими лицами организовал выезд в Молдову брата своей сожительницы.

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили народного депутата на новых махинациях с помощью выезда из Украины брату его гражданской жены.

ГБР установило, что депутат в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы нардепа выехал из Украины в Республику Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска.

Как основание для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему «Шлях» – выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ.

"Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ, не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершение контракта", — сообщили в Бюро.

Генеральный прокурор сообщил о новом и изменении ранее объявленного подозрения народному избраннику по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами.

Подозрение объявили также главе Общественной организации «МЕДИАОБОРОНА» по ​​признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно по предварительному сговору с другими лицами.

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