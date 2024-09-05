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Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции

15:02, 5 сентября 2024
Ольга Стефанишина возглавила министерство юстиции.
Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции
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В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины.

За это решение проголосовало 253 нардепа.

Что известно об Ольге Стефанишиной

Стефанишина занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с июня 2020 года.

Стефанишина родилась в 1985 году, с конца 2019 года и до назначения вице-премьер-министром работала советником юрфирмы по разрешению споров и международного торгового права до назначения, в 2017-2019 годах она занимала должность директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантов.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет им. Шевченко, получив квалификацию юриста-международника, переводчика по английскому языку, в 2016 году окончила Одесский национальный экономический университет по специальности финансы и кредит.

Ранее Комитет рекомендовал Раде назначить Ольгу Стефанишину на должность министра юстиции.

Напомним, ранее Верховная Рада уволила министра юстиции Дениса Малюску, но так и не получила ответа, почему он уходит. Также парламент 4 сентября поддержал отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Затем Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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