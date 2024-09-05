Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром Франции Мишеля Барнье

Макрон после длительного ожидания, спустя 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой.

Источник фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства консерватора Мишеля Барнье. Ранее он занимал должность еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Эмманюэль Макрон после длительного ожидания, спустя 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой.

Как сообщает BFMTV, 73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией относительно ее выхода из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в разных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

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