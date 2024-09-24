Викрито угруповання, яке за $10 тисяч переправляло до Молдови чоловіків

В Україні викрито злочинне угруповання, що переправляло чоловіків до Молдови.

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Державна прикордонна служба України повідомила про викриття злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон до Молдови. У результаті діяльності семи мешканців Тернополя було зароблено понад три мільйони гривень.

Члени угруповання розподілили обов'язки: одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, а треті допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску.

Злочинний «бізнес» набув значного масштабу, що змусило прикордонників, співробітників СБУ та Національної поліції провести 51 обшук для збору доказів. Під час обшуків було вилучено готівку, автомобілі та чорну бухгалтерію.

Учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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