Практика судів
  1. В Україні

Викрито угруповання, яке за $10 тисяч переправляло до Молдови чоловіків

07:00, 24 вересня 2024
В Україні викрито злочинне угруповання, що переправляло чоловіків до Молдови.
Викрито угруповання, яке за $10 тисяч переправляло до Молдови чоловіків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна прикордонна служба України повідомила про викриття злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон до Молдови. У результаті діяльності семи мешканців Тернополя було зароблено понад три мільйони гривень.

Члени угруповання розподілили обов'язки: одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, а треті допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску.

Злочинний «бізнес» набув значного масштабу, що змусило прикордонників, співробітників СБУ та Національної поліції провести 51 обшук для збору доказів. Під час обшуків було вилучено готівку, автомобілі та чорну бухгалтерію.

Учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для підрахунку окладів НАБУ і НАЗК у 2025 році не будуть застосовувати «занижений» прожитковий мінімум

На відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Кандидати в судді з числа учасників добору 2024 року складатимуть 10 тестувань та практичних завдань

У ВККС кажуть, що готуватися до участі у доборі потрібно якісно, адже кількість тестувань та іспитів буде рекордною.

Сергій Марченко про те, коли держава виплатить 140 млрд боргу Пенсійного фонду за рішеннями судів: «Суди приймають рішення, які шкодять державі, розбалансовуючи бюджет»

Міністр фінансів Сергій Марченко на питання щодо строків виплати боргу у 140 млрд грн за позовами громадян проти Пенсійного фонду заявив, що «варто було б провести окреме обговорення, чому суди України приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет».

Призначення держслужбовців на вищу посаду у порядку просування по службі наразі неможливе – НАДС

У НАДС розповіли, що наразі відбувається з призначенням державних службовців на вищі посади.

Головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину

Олена Кузьмишина була єдиним кандидатом на посаду голови Шостого ААС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду