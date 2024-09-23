Чи знесуть історичну будівлю поліцейської дільниці на Лук’янівці – відповів власник

Підприємство «Альтаїр» розпочало відновлення аварійної будівлі у Києві.

Приватне підприємство «Альтаїр» офіційно спростувало чутки про демонтаж будівлі за адресою вул. Січових Стрільців, 91. Представники компанії наголосили, що заяви активістів не відповідають дійсності — будівлю не зносять, а відновлюють.

У пресрелізі компанії йдеться: «Наша мета полягає у збереженні існуючої будови у тому стані, в якому вона колись була, та запобіганні її подальшому руйнуванню».

Згідно з актом обстеження 2018 року, будинок визнано аварійним. Пожежа 2019 року ще більше ускладнила ситуацію. За висновками комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", технічний стан будинку «загрожує обваленням». Рекомендували провести ряд заходів, включаючи підсилення стін і фундаменту, а також заміну конструкцій перекриття.

Наразі «Альтаїр» виконує частину цих робіт, зокрема, заміну покрівлі та відновлення окремих конструкцій, оскільки існуючий стан загрожує безпеці оточуючих. Однак жодні роботи не призведуть до зміни геометричних меж чи функціонального призначення будівлі.

«Ми наголошуємо, що жодні роботи не призведуть до зміни геометричних меж або функціонального призначення будівлі. Наразі тривають лише роботи з поточного ремонту, перелік яких зазначено в будівельному паспорту об’єкту» — додали в компанії.

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