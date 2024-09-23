Снесут ли историческое здание полицейского участка на Лукьяновке – ответил владелец

Предприятие «Альтаир» начало восстановление аварийного здания в Киеве.

Частное предприятие «Альтаир» официально опровергло слухи о демонтаже здания по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 91. Представители компании отметили, что заявления активистов не соответствуют действительности - здание не сносят, а восстанавливают.

В пресс-релизе компании говорится: «Наша цель заключается в сохранении существующего строения в том состоянии, в котором оно когда-то было, и предотвращении его дальнейшего разрушения».

Согласно акту обследования 2018 года, дом признан аварийным. Пожар 2019 года еще больше осложнил ситуацию. По заключению коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатация», техническое состояние дома «грозит обрушением». Рекомендовали провести ряд мероприятий, включая усиление стен и фундамента, а также замену конструкций перекрытия.

Сейчас «Альтаир» выполняет часть этих работ, в частности, замену кровли и восстановление отдельных конструкций, поскольку существующее состояние угрожает безопасности окружающих. Однако никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функционального назначения здания.

«Мы подчеркиваем, что никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функционального назначения здания. Сейчас продолжаются только работы по текущему ремонту, перечень которых указан в строительном паспорте объекта», - добавили в компании.

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