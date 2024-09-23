Практика судов
  1. В Украине

Снесут ли историческое здание полицейского участка на Лукьяновке – ответил владелец

23:59, 23 сентября 2024
Предприятие «Альтаир» начало восстановление аварийного здания в Киеве.
Снесут ли историческое здание полицейского участка на Лукьяновке – ответил владелец
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Частное предприятие «Альтаир» официально опровергло слухи о демонтаже здания по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 91. Представители компании отметили, что заявления активистов не соответствуют действительности - здание не сносят, а восстанавливают.

В пресс-релизе компании говорится: «Наша цель заключается в сохранении существующего строения в том состоянии, в котором оно когда-то было, и предотвращении его дальнейшего разрушения».

Согласно акту обследования 2018 года, дом признан аварийным. Пожар 2019 года еще больше осложнил ситуацию. По заключению коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатация», техническое состояние дома «грозит обрушением». Рекомендовали провести ряд мероприятий, включая усиление стен и фундамента, а также замену конструкций перекрытия.

Сейчас «Альтаир» выполняет часть этих работ, в частности, замену кровли и восстановление отдельных конструкций, поскольку существующее состояние угрожает безопасности окружающих. Однако никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функционального назначения здания.

«Мы подчеркиваем, что никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функционального назначения здания. Сейчас продолжаются только работы по текущему ремонту, перечень которых указан в строительном паспорте объекта», - добавили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина

Елена Кузьмишина была единственным кандидатом на должность председателя Шестого ААС.

Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Мобилизация ограниченно годных до 25 лет официально остановилась – народный депутат

Однако директива об остановке мобилизации до 25 лет не опубликована.

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению – Гончаренко о новой директиве

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что новая директива позволяет мобилизацию мужчин до 50 лет, а старше – только по отдельному распоряжению.

Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду