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Разоблачена группировка, которая за $10 тысяч переправляла в Молдову мужчин

07:00, 24 сентября 2024
В Украине разоблачена преступная группировка, которая переправляла мужчин в Молдову.
Разоблачена группировка, которая за $10 тысяч переправляла в Молдову мужчин
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Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой мужчин за границу в Молдову. В результате деятельности семи жителей Тернополя было заработано более трех миллионов гривен.

Члены группировки распределили обязанности: одни искали клиентов, другие сопровождали их до границы, а третьи помогали попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска.

Преступный «бизнес» приобрел значительный масштаб, что заставило пограничников, сотрудников СБУ и Национальной полиции провести 51 обыск для сбора доказательств. Во время обысков были изъяты наличные, автомобили и черная бухгалтерия.

Участникам группировки уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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