Разоблачена группировка, которая за $10 тысяч переправляла в Молдову мужчин

В Украине разоблачена преступная группировка, которая переправляла мужчин в Молдову.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой мужчин за границу в Молдову. В результате деятельности семи жителей Тернополя было заработано более трех миллионов гривен.

Члены группировки распределили обязанности: одни искали клиентов, другие сопровождали их до границы, а третьи помогали попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска.

Преступный «бизнес» приобрел значительный масштаб, что заставило пограничников, сотрудников СБУ и Национальной полиции провести 51 обыск для сбора доказательств. Во время обысков были изъяты наличные, автомобили и черная бухгалтерия.

Участникам группировки уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.