Руководство Нацагентства по вопросам государственной службы получило 227 тысяч грн зарплаты за август, а Пенсионного фонда – 165 тысяч грн

Руководство НАГС получило в августе 2024 года 227 тысяч грн, Нацкомиссии по государственному регулированию энергетики – 223 тысяч грн, Национальной сервисной службы – 216 тысяч грн – данные Минфина.

Министерство финансов Украины обнародовало свежие данные о полученных зарплатах в органах государственной власти за август 2024 года.

Если брать зарплату руководства, то рейтинг по размеру зарплаты был следующим.

Национальное агентство по вопросам государственной службы – 227,8 тысяч грн

Национальная комиссия, в сфере энергетики и коммунальных услуг – 223,6 тысяч грн

Национальная сервисная служба Украины – 216, 9 тысяч грн

Счетная палата – 206,5 тысячи грн.

Руководство Пенсионного фонда Украины получило 165,2 тысячи грн за август 2024 года.

У руководства Национального агентства по предотвращению коррупции зарплата составила 186,7 тысячи грн.

Как отмечает Минфин, в структуру общей суммы заработной платы входят разные выплаты, в том числе при предоставлении отпусков. Это может создавать определенные отклонения от уровня выплат месяц к месяцу.

Напомним, что глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина заявила, что специалист АРМА получает 17 тысяч гривен, объясняя, почему нельзя снижать зарплату в антикоррупционных органах. Однако данные дашборда зарплат Минфина за август демонстрируют, что в среднем обычный специалист в АРМА получил 56 тысяч грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минфин в проекте Государственного бюджета на 2025 год №12000 предлагает применять «нормальный» прожиточный минимум для расчета должностных окладов в НАБУ, НАПК и ГБР. При этом для судей останется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн, что означает, что голый оклад судьи местного суда будет на уровне 63 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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