Керівництво Нацагентства з питань державної служби отримало 227 тисяч грн зарплати за серпень, а Пенсійного фонду – 165 тисяч грн

Керівництво НАДС отримало у серпні 2024 року 227 тисяч грн, Нацкомісії з державного регулювання енергетики – 223 тисячі грн, Національної сервісної служби – 216 тисяч грн – дані Мінфіну.

Міністерство фінансів України оприлюднило свіжі дані про отримані зарплати в органах державної влади за серпень 2024 року.

Якщо брати зарплату керівництва, то рейтинг за розміром зарплати був наступним.

Національне агентство з питань державної служби – 227,8 тисяч грн

Національна комісія, у сферах енергетики та комунальних послуг – 223,6 тисяч грн

Національна сервісна служба України – 216, 9 тисяч грн

Рахункова палата – 206,5 тисяч грн.

Керівництво Пенсійного фонду України отримало 165,2 тисяч грн за серпень 2024 року.

У керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції зарплата склала 186,7 тисяч грн.

Як зазначає Мінфін, до структури загальної суми заробітної плати входять різні виплати, зокрема при наданні відпусток. Це може створювати певні відхилення рівня виплат місяць до місяця.

Нагадаємо, що голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заявила, що спеціаліст АРМА отримує 17 тисяч грн, пояснюючи, чому не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах. Втім, дані дашборду зарплат Мінфіну за серпень демонструють, що у середньому звичайний спеціаліст в АРМА отримав 56 тисяч грн.

Як писала «Судово-юридична газета», Мінфін у проекті Державного бюджету на 2025 рік №12000 пропонує застосовувати «нормальний» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів у НАБУ, НАЗК і ДБР. При цьому для суддів залишиться «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн, що означає, що «голий» оклад судді місцевого суду буде на рівні 63 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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