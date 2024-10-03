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Ушла из жизни председатель Совета адвокатов Запорожской области Людмила Новоселова

19:24, 3 октября 2024
С 2012 года Людмила Новоселова была бессменным председателем Совета адвокатов Запорожской области.
Ушла из жизни председатель Совета адвокатов Запорожской области Людмила Новоселова
Фото: unba.org.ua
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На 85-м году жизни перестало биться сердце председателя Совета адвокатов Запорожской области Людмилы Новоселовой. 62 года она была искренне отдана адвокатской профессии. Об этом сообщил официальный сайт НААУ.

«При ее непосредственном содействии произошло становление и развитие независимой адвокатуры, сильных и профессиональных органов адвокатского самоуправления в Запорожском крае», - сообщили в НААУ.

С начала Независимости Украины Людмила Николаевна входила в состав руководящих органов адвокатского самоуправления региона – была заместителем председателя Президиума Запорожской областной коллегии адвокатов, впоследствии его возглавила. А с 2012 года была бессменным председателем Совета адвокатов Запорожской области.

«Людмила Николаевна навсегда останется в памяти мудрым, принципиальным и высокопрофессиональным коллегой, энергичным, доброжелательным, с неизменной приветливой улыбкой, неравнодушным к чужому горю человеком.

Национальная ассоциация адвокатов Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Новоселовой, а также тем, кто ее знал и всегда будет помнить.

Вечная память…», - говорится в заявлении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Людмилы Николаевны.

НААУ

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