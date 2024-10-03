Присвоение ранга госслужащего при наличии у лица нескольких специальных званий — разъяснение НАГС

В НАГС отметили, что ранг государственного служащего присваивается исходя из соотношения с тем специальным званием, которое позволяет присвоить высший ранг государственного служащего.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы подготовило разъяснение о присвоении ранга государственного служащего при наличии у лица нескольких специальных званий.

Отмечается, что соотношение между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями устанавливается для случаев назначения лиц, которым присвоены такие специальные звания, на должности государственных служащих, на которых может быть присвоен низший ранг. В таком случае лицу присваивается ранг государственного служащего на уровне ранга, который он имел согласно специальным законам.

По мнению НАДС, при назначении на должность государственной службы лица, имеющего несколько специальных званий (присвоенных ранее), ранг государственного служащего присваивается исходя из соотношения с тем специальным званием, которое позволяет присвоить высший ранг государственного служащего.

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