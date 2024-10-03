Присвоєння рангу держслужбовця у разі наявності у особи декількох спеціальних звань — роз’яснення НАДС

У НАДС зазначили, що ранг державного службовця присвоюється виходячи зі співвідношення з тим спеціальним званням, яке дає змогу присвоїти вищий ранг державного службовця.

Національне агентство України з питань державної служби підготувало роз'яснення щодо присвоєння рангу державного службовця у разі наявності у особи декількох спеціальних звань.

Зазначається, що співвідношення між рангами державних службовців i рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

На думку НАДС, при призначенні на посаду державної служби особи, яка має декілька спеціальних звань (присвоєних раніше), ранг державного службовця присвоюється виходячи зі співвідношення з тим спеціальним званням, яке дає змогу присвоїти вищий ранг державного службовця.

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