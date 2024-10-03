Пішла з життя голова Ради адвокатів Запорізької області Людмила Новосьолова

З 2012 року Людмила Новосьолова була незмінним головою Ради адвокатів Запорізької області.

Фото: unba.org.ua

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На 85-му році життя перестало битися серце голови Ради адвокатів Запорізької області Людмили Новосьолової. 62 роки вона була щиро віддана адвокатській професії. Про це повідомив офіційний сайт НААУ.

«За її безпосереднього сприяння відбулося становлення та розвиток незалежної адвокатури, сильних та професійних органів адвокатського самоврядування в Запорізькому краї», - повідомили у НААУ.

З початку Незалежності України Людмила Миколаївна входила до складу керівних органів адвокатського самоврядування регіону – була заступником голови Президії Запорізької обласної колегії адвокатів, згодом її очолила. А з 2012 року була незмінним головою Ради адвокатів Запорізької області.

«Людмила Миколаївна назавжди залишиться в пам’яті мудрою, принциповою та високопрофесійною колегою, енергійною, доброзичливою, з незмінною привітною посмішкою, небайдужою до чужого горя людиною.

Національна асоціація адвокатів України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Людмили Новосьолової, а також тим, хто її знав та завжди буде пам’ятати.

Вічна пам’ять…», - йдеться у заяві.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Людмили Миколаївни.