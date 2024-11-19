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Военные будут самостоятельно определить, кому будут начисляться выплаты в случае плена или пропажи без вести, — Зеленский подписал закон

19:06, 19 ноября 2024
Закон вводит важную реформу, которая позволит военнослужащим заранее подготовить личное распоряжение на случай, если они станут военнопленными или пропадут без вести.
Военные будут самостоятельно определить, кому будут начисляться выплаты в случае плена или пропажи без вести, — Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11407, позволяющий военным самостоятельно решить, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.

В соответствии с финальной редакцией пункт 6 статьи 9 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» изложен в такой редакции.

За военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняется выплата денежного довольствия.

Военнослужащий имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай захвата его в плен или заложником, интернирование в нейтральных государствах или исчезновение без вести о выплате причитающегося ему денежного довольствия лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли таких лиц в процентах (далее — личное предписание на случай плена).

Порядок подтверждения подлинности подписи военнослужащего на личном распоряжении на случай плена, оформления и хранения такого распоряжения и его отмены производятся в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 16 настоящего Закона.

В случае отсутствия личного распоряжения на случай плена денежное довольствие выплачивается жене (супруге), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей, детям из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям и родителям военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, которые получают от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были восстановлены). Таким лицам равными долями выплачивается часть денежного довольствия, что в общей сумме не превышает 50% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом отчислений.

В случае отсутствия личного распоряжения на случай плена и лиц, указанных выше, денежное довольствие выплачивается совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий. Таким лицам равными долями выплачивается часть денежного довольствия, что в общей сумме не превышает 20% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом отчислений.

Выплата денежного довольствия лицам, определенным в личном распоряжении на случай плена, и лицам, предусмотренным настоящим пунктом, осуществляется до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или заложниками, интернирования военнослужащих в нейтральных государствах или пропажи без вести, их освобождения из плена или признания судом безвестно отсутствующими или оглашение судом умершими. Во всех случаях выплата денежного довольствия осуществляется не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Денежное довольствие военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших без вести, подлежит индексации в соответствии с законом. Порядок и условия перерасчета размера денежного довольствия таких военнослужащих устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших без вести, устанавливается Кабмином.

В случае отсутствия личного распоряжения надлежащие и не выплаченные военнослужащим, захваченным в плен или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести, суммы денежного довольствия после оглашения их судом умершими включаются в состав наследства.

Действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов.

За военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняются предусмотренные законом другие виды обеспечения.

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования и вводится в действие с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу.

Как отметили в ГЮУ ВР, проектом не определен срок сохранения других видов обеспечения, что не обеспечивает четкого и завершенного правового механизма реализации этого положения проекта.

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закон Владимир Зеленский

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