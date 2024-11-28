Джо Байден готовит пакет военной помощи Украине на $725 миллионов

Он пытается успеть использовать все деньги, предназначенные для поддержки Киева, до прихода к власти Дональда Трампа.

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что этот шаг Байдена перед завершением президентского срока является частью усилий в поддержку Киева.

В новый пакет войдут разное противотанковое оружие, наземные мины, беспилотники, ракеты к переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger, боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Официально объявить новую поддержку США могут 2 декабря. К тому времени содержимое и размер пакета могут измениться, прежде чем его подпишет Джо Байден.

Последние пакеты помощи от США были от $125 до $250 миллионов.

Издание указывает, что сейчас у Байдена остается около $4—5 миллиардов, уже санкционированных Конгрессом и которые он должен использовать для инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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