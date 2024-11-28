Практика судов
  1. В мире

Джо Байден готовит пакет военной помощи Украине на $725 миллионов

08:48, 28 ноября 2024
Он пытается успеть использовать все деньги, предназначенные для поддержки Киева, до прихода к власти Дональда Трампа.
Джо Байден готовит пакет военной помощи Украине на $725 миллионов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что этот шаг Байдена перед завершением президентского срока является частью усилий в поддержку Киева.

В новый пакет войдут разное противотанковое оружие, наземные мины, беспилотники, ракеты к переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger, боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Официально объявить новую поддержку США могут 2 декабря. К тому времени содержимое и размер пакета могут измениться, прежде чем его подпишет Джо Байден.

Последние пакеты помощи от США были от $125 до $250 миллионов.

Издание указывает, что сейчас у Байдена остается около $4—5 миллиардов, уже санкционированных Конгрессом и которые он должен использовать для инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Украина Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2025 году заработает цифровая ВЛК: данные о годности и состоянии здоровья мужчин будут брать автоматически из медучреждений, где они осматриваются

После того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться в ЕСОЗ, а в случае отсутствия хронических заболеваний и нареканий будет указываться отметка о годности.

Верховный Суд высказался по поводу способа реализации права лица на переход с одного вида пенсии на другой

Гарантии реализации права человека на переход с одного вида пенсии на другой – позиция Верховного Суда.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет шеф-редактора Святослава Пограничного с Днем рождения!

Поздравляем шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Леонидовича Пограничного с Днем рождения!

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны

Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва