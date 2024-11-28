Ранкова атака на Київ — уламки ракет впали у двох районах столиці

У Дніпровському районі уламки впали на відкриту територію, у Дарницькому – за попередніми даними, на територію підприємства.

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У Києві 28 листопада пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, у повітряному просторі країни фіксували до 30 ракет.

Уламки збитих російських ракет попадали у двох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військові адміністрація.

У Дніпровському районі уламки впали на відкриту територію, у Дарницькому – за попередніми даними, на територію підприємства.

«Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі», — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, інформація щодо потерпілих не надходила.

Додамо, що за вказівкою Укренерго в столиці застосовані аварійні відключення світла.

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