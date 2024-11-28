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Як підтвердити період підприємницької діяльності до 2004 року для призначення пенсії

11:44, 28 листопада 2024
У ПФУ відповіли, якими документами маю підтвердити свою підприємницьку діяльність як ФОП у 1998-2002 роках.
Як підтвердити період підприємницької діяльності до 2004 року для призначення пенсії
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В Пенсійному фонді України розповіли, як підтвердити періоди підприємницької діяльності до 2004 року.

Документами, які підтверджують період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року, можуть бути наступні.

На загальній системі оподаткування:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

На спрощеній системі оподаткування:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • свідоцтво про сплату єдиного податку;
  • спеціальний торговий патент;
  • патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
  • документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);
  • довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.

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