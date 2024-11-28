Як підтвердити період підприємницької діяльності до 2004 року для призначення пенсії

У ПФУ відповіли, якими документами маю підтвердити свою підприємницьку діяльність як ФОП у 1998-2002 роках.

В Пенсійному фонді України розповіли, як підтвердити періоди підприємницької діяльності до 2004 року.

Документами, які підтверджують період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року, можуть бути наступні.

На загальній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

На спрощеній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

свідоцтво про сплату єдиного податку;

спеціальний торговий патент;

патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;

документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);

довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.