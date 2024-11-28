У Івано-Франківської області після удару по критичній інфраструктурі запровадили аварійні відключення світла

Також зафіксовано пошкодження приватних будинків.

На Івано-Франківщині об’єкти критичної інфраструктури стали ціллю ворожої ракетної атаки. Про це повідомила у Телеграм голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Пошкоджені також приватні будинки. Постраждалих немає.

Через ворожу атаку в області ввели аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби.

Нагадаємо, що після масованої атаки РФ 6 поїздів Укрзалізниці затримуються.

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