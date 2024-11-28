В Ивано-Франковской области после удара по критической инфраструктуре ввели аварийные отключения света

В Ивано-Франковской области объекты критической инфраструктуры стали целью вражеской ракетной атаки. Об этом сообщила в Телеграм глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Повреждены также частные дома. Пострадавших нет.
Из-за вражеской атаки в области ввели аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы.
Напомним, что после массированной атаки РФ 6 поездов "Укрзализныци" задерживаются.
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