Ракетный обстрел Киева — в Дарницкой РГА показали последствия ракетной атаки, фото

Обломки сбитой ракеты упали на территории местного промышленного предприятия.

Фото: Николай Калашник

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Утром 28 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Одной из целей стал Киев.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 9 с половиной часов. Известно о падении обломков в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком.

В Дарницкой РГА показали последствия ракетной атаки.

В частности, сообщается, что обломки сбитой ракеты без дальнейшего возгорания упали во двор местного промышленного предприятия.

От взрывной волны вылетели стекла окон и дверей, повреждены ворота, лобовое стекло грузового автомобиля. Остальные – на открытую местность и не причинили вреда.

На месте работает следственно-оперативная группа. Также предприятию предоставлено разъяснение о порядке компенсации за полученный ущерб в результате действий РФ.

Фото: Николай Калашник

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