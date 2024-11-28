В Житомире после ракетной атаки исчезло электропитание насосных станций – когда ждать воду

Воду потребителям обещают уже в 11:00.

В Житомире в результате обесточений, вызванных российской воздушной атакой, не работали объекты водоснабжения. Об этом стало известно из сообщения КП «Житомирводоканал»

«...В результате ракетной атаки Житомир обесточен. Мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:44 в коммунальном предприятии заявили, что электроснабжение насосных станций первого, второго и третьих подъемов уже возобновлено. Следовательно, вода уже наполняет систему и постепенно двигается к потребителям.

«Около 11:00 ожидайте на самую желанную и самую ожидаемую», - отметили там.

Однако на верхних этажах многоэтажных домов, питающихся от повышающих насосных станций, вода будет появляться вместе с восстановлением электроснабжения в соответствующих микрорайонах.

Как стало известно, экстренные отключения электроэнергии в Украине могут продлиться до вечера четверга. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.

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