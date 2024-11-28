В Житомире после ракетной атаки исчезло электропитание насосных станций – когда ждать воду

В Житомире в результате обесточений, вызванных российской воздушной атакой, не работали объекты водоснабжения. Об этом стало известно из сообщения КП «Житомирводоканал»
«...В результате ракетной атаки Житомир обесточен. Мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания», - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:44 в коммунальном предприятии заявили, что электроснабжение насосных станций первого, второго и третьих подъемов уже возобновлено. Следовательно, вода уже наполняет систему и постепенно двигается к потребителям.
«Около 11:00 ожидайте на самую желанную и самую ожидаемую», - отметили там.
Однако на верхних этажах многоэтажных домов, питающихся от повышающих насосных станций, вода будет появляться вместе с восстановлением электроснабжения в соответствующих микрорайонах.
Как стало известно, экстренные отключения электроэнергии в Украине могут продлиться до вечера четверга. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.