Экстренные отключения света могут продолжаться до вечера, графики не действуют – YASNO

Экстренные отключения могут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз.

Экстренные отключения электроэнергии в Украине могут продлиться до вечера четверга. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Ситуация в энергосистеме сложная. По прогнозу от "Укрэнерго", экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз», - написал он.

По его словам, в такой ситуации графики не действуют.

«Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом. Берегите себя и верьте в энергетиков», – отметил Ковеленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.