В метро Киева после длительной воздушной тревоги возник коллапс, фото

В метро Киева 28 ноября из-за воздушной тревоги возник коллапс. Пассажиры заполонили станции и вагоны.
Воздушная тревога в столице продолжалась около 9 с половиной часов. Известно о падении обломков в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком.
Наземные станции только сейчас начинают полноценно работать. На ветках пока не хватает поездов, пассажирам приходится долго ждать транспорта на платформах.
В КГГА отметили, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, количество поездов на линии постепенно увеличивается.
В настоящее время интервалы на линиях составляют:
На красной и зеленой линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо.
Кроме того, осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо в наиболее загруженные пассажирами станции, чтобы обеспечить их перевозку.
Также на дорогах Киева наблюдаются пробки.
В частности, большая пробка образовалась на перекрестке улиц Здолбуновская/Григоренко.
Фото: sud.ua
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