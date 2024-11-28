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У метро Києва після тривалої повітряної тривоги виник колапс, фото

10:10, 28 листопада 2024
У столичному метро виник колапс, станції та вагони заповнені людьми.
У метро Києва після тривалої повітряної тривоги виник колапс, фото
Фото: sud.ua
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У метро Києва 28 листопада через повітряну тривогу виник колапс. Пасажири заполонили станції та вагони.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 з половиною годин. Відомо про падіння уламків в двох районах столиці - в Дніпровському та Дарницькому.

Наземні станції лише зараз починають повноцінно працювати. На гілках поки що не вистачає поїздів, пасажирам доводиться довго чекати транспорт на платформах.

У КМДА зазначили, що після відбою повітряної тривоги метрополітен працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується.

Наразі інтервали на лініях становлять:

  • «червона» – 6 хв;
  • «синя» – 5 хв;
  • «зелена» – 8 хв.

На «червоній» та «зеленій» лініях триває інтенсивна видача поїздів з електродепо.

Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення.

Також на дорогах Києва спостерігаються затори. 

Зокрема, великий затор утворився на перехресті вулиць Здолбунівська/Григоренка.

Фото: sud.ua

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Київ повітряна тривога метро

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