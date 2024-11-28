Екстрені відключення світла можуть тривати до вечора, графіки не діють – YASNO

Екстрені відключення можуть тривати до вечора, 20:00, але це поки що тільки прогноз.

Екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до вечора четверга. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

«Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від "Укренерго" екстрені відключення триватимуть до вечора, 20:00, але це поки що тільки прогноз», - написав він.

За його словами, в такій ситуації графіки не діють.

«Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків», - зазначив Ковеленко.

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