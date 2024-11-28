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У Житомирі після ракетної атаки зникло електроживлення насосних станцій – коли очікувати воду

10:54, 28 листопада 2024
Воду споживачам обіцяють уже об 11:00.
У Житомирі після ракетної атаки зникло електроживлення насосних станцій – коли очікувати воду
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У Житомирі внаслідок знеструмлень, спричинених російською повітряною атакою, не працювали об'єкти водопостачання. Про це стало відомо із повідомлення КП «Житомирводоканал»

«...Унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення», - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:44 у комунальному підприємстві заявили, що електропостачання насосних станцій першого, другого та третіх підйомів уже відновлено. Відтак, вода уже наповнює систему і поступово рухається до споживачів.

«Близько 11:00 очікуйте на найбажанішу і найочікуванішу», - зазначили там.

Однак на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, які живляться від підвищувальних насосних станцій, вода з'являтиметься разом із відновленням електропостачання у відповідних мікрорайонах.

Як стало відомо, екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до вечора четверга. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко

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Житомир війна

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