POS-терминалы в магазинах смогут работать до 12 часов без света

ПриватБанк обновляет POS-терминалы – новые устройства работают автономно до 12 часов.

ПриватБанк начал поэтапное обновление своей сети POS-терминалов, внедряя современные модели с автономной работой до 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В течение ближайших месяцев банк планирует оснастить новых клиентов услуги эквайринга инновационными терминалами, а также заменить устаревшие устройства, утратившие актуальность.

По словам представителей банка, новые терминалы обеспечат стабильную работу предприятий, что является критически важным в периоды перебоев с электроснабжением.

Кроме того, эти устройства имеют интеграцию с приложением ПРРО «КАСА», что позволяет использовать их как кассовый аппарат. Это упрощает ведение учета и способствует переходу бизнеса на цифровые технологии.

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