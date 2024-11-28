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ДТЭК обнародовал обновленный график отключения света для Киева, Киевщины и Одесщины

10:52, 28 ноября 2024
Согласно новым командам Укрэнерго есть обновленные графики отключений на 28 ноября.
ДТЭК обнародовал обновленный график отключения света для Киева, Киевщины и Одесщины
Источник фото: Sven Brandsma / Unsplash
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В Киеве, на Киевщине и Одесщине будут действовать обновленные графики стабилизационных отключений света на 28 ноября. Об этом сообщили в ДТЭК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко отметил, что экстренные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться до вечера четверга.

Согласно новым командам Укрэнерго есть обновленные графики отключений на 28 ноября:

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Киев Одесса Киевская область свет Укрэнерго

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