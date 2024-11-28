Bitcoin на шляху до нового рекорду – ціна в $100,000 схожа на реальність

Bitcoin вирвався – ціна зросла до 95,934 доларів.

Фото: Sky News

Bitcoin знову демонструє зростання, наближаючись до рекордної позначки в 100 000 доларів. Після довготривалого спаду, який тривав із часів перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, криптовалюта відновила свої позиції, перервавши найтриваліше падіння.

Як повідомляє Bloomberg, у середу, 27 листопада, ціна Bitcoin піднялася на 4,7%, досягнувши 95 934 доларів. За 2024 рік вартість криптовалюти більш ніж подвоїлася.

Зростання відбулося після того, як Трамп, обраний президентом, висловив підтримку криптовалютному сектору, що додало оптимізму на ринку. Останніми днями Bitcoin досягав історичного максимуму 98 943 долари, хоча за останні кілька днів відбулося незначне зниження цін.

Трейдери вважають, що Bitcoin може легко перевищити позначку в 100 000 доларів, після чого ринок може побачити подальше зростання.

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