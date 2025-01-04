Подкастер Лекс Фридман записал интервью с Владимиром Зеленским и назвал дату выхода

Интервью с Владимиром Зеленским должно выйти уже на следующей неделе.

Фото: x.com/lexfridman

Известный американский ведущий подкаста Лекс Фридман сообщил, что записал интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«У меня был отличный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста должен выйти в понедельник», — заявил Фридман.

Также он добавил, что в общей сложности интервью будет более трех часов.

Пока неизвестно, где именно произошла съемка подкаста, но ранее Фридман заявлял, что готов приехать в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.