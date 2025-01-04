В Минюсте анонсировали возобновление ряда социальных сервисов после кибератаки на реестры

В Министерстве юстиции рассказали о достигнутом прогрессе по возобновлению работы государственных реестров.

Фото: minjust.gov.ua

Первый заместитель Министра юстиции Украины Николай Кучерявенко сообщил, что помимо восстановления части функционала реестра ГРАГС, украинцы в скором времени получат доступ к важным социальным сервисам. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Такая масштабная атака на государственные реестры является атакой на каждого украинца. Но мы доказали, что способны не только сопротивляться, но и побеждать. Восстановление реестра ГРАГС – это очередное доказательство того, что жизнь продолжается, и государство продолжает функционировать», – сказал Николай Кучерявенко.

Первый заместитель отметил, что уже завтра будет восстановлен доступ к таким социальным сервисам: подача заявлений на зимнюю еПоддержку для детей, получение выписки о регистрации места жительства ребенка, оформление помощи для одиноких родителей, поддержки лиц с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.

В то же время он добавил, что услуга «еБрак» будет доступна в течение нескольких дней.

Николай Кучерявенко также акцентировал внимание на разработке предохранителей, которые предотвратят подобные атаки в будущем: «Наша цель — не только возобновление работы реестров, но и построение устойчивой системы, которая будет защищать государственные данные от любых угроз».

Напомним, ранее возобновили работу трех основных реестров нотариата.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру.

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